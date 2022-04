Ucrânia: Rangel quer Portugal “na linha da frente” de defesa de estatuto de candidato à UE

Na quarta-feira, numa entrevista promovida pelo Clube de Jornalistas, em parceria com a agência Lusa e com a Escola Superior de Comunicação Social, o primeiro-ministro afastou a possibilidade de êxito de um rápido processo da Ucrânia à União Europeia, apontando problemas por resolver entre vários Estados-membros que estão “desconfortáveis” desde o Tratado de Lisboa.

“É preciso alguma prudência, mas acho que António Costa foi demasiado reservado. Nós devíamos dar um sinal mais claro à Ucrânia e há todas as condições para o fazer. Não significa uma adesão rápida, mas, pelo menos, o estatuto do candidato devíamos assegurar que até ao verão está garantido”, defendeu.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, no final de uma reunião entre o grupo parlamentar do PSD e três dos eurodeputados sociais-democratas, Paulo Rangel considerou que é necessária “alguma prudência” quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia.

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel lamentou hoje que Portugal não esteja “na linha da frente” na defesa do estatuto de candidato à UE da Ucrânia, e criticou António Costa por não ter feito “um cordão sanitário” ao PCP.

Questionado sobre a ausência do PCP sobre a sessão solene de hoje no parlamento com o Presidente da Ucrânia - para a qual foram convidados os eurodeputados -, o vice-presidente do grupo do Partido Popular Europeu disse ter pena, mas não estar surpreendido.

“É estranho é que, durante seis anos, o PS tenha feito política com um partido que tem as posições que tem o PCP. Estão sempre a falar de um cordão sanitário, como é que o partido de António Costa esteve seis anos sem fazer um cordão sanitário a um partido que acha normal o que está a acontecer na Ucrânia e diz que os culpados são os Estados Unidos e os países europeus?”, questionou.

Paulo Rangel esteve ladeado pelo chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, da eurodeputada Lídia Pereira e do líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, todos com um pin azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia.

O eurodeputado disse esperar que hoje o presidente Zelensky deixe “um pedido de ajuda lancinante” no seu discurso no parlamento.