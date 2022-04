Santos Silva salienta "unidade nacional" contra agressão russa ao povo ucraniano

O presidente da Assembleia da República sustentou hoje que a presença do chefe de Estado e do primeiro-ministro de Portugal na sessão solene com o Presidente da Ucrânia mostra bem a unidade nacional contra a agressão russa.

Esta referência à presença de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa no parlamento, na sessão solene de boas vindas ao Presidente Volodymyr Zelensky, em que participou por vídeo conferência, foi feita a meio do discurso de Augusto Santos Silva, durante o qual também elogiou a comunidade ucraniana que residente em Portugal.

"É uma honra para o parlamento português recebê-lo solenemente e ouvir as suas palavras. A participação do Presidente e do primeiro-ministro de Portugal nesta sessão solene mostra bem a unidade nacional em torno do apoio à Ucrânia, um apoio que junta os órgãos de soberania e que é partilhado por partidos políticos do Governo e da oposição", sustentou, numa sessão em que os seis deputados do PCP decidiram não estar presentes.