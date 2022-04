Portugal tem sido “absolutamente impecável” no acolhimento de refugiados ucranianos, diz Santos Silva

A comunidade ucraniana em Portugal “praticamente dobrou” desde o início da guerra. Segundo o presidente da Assembleia da República, são mais de 60 mil os ucranianos a residir em território nacional.

Razão que leva Augusto Santos Silva a acreditar que as primeiras palavras do presidente ucraniano quando se dirigir, esta tarde, à Assembleia da República serão de agradecimento. “Julgo que terá em primeiro lugar palavras de sincero agradecimento ao povo português, porque tem sido absolutamente impecável no acolhimento, na receção e na integração de refugiados ucranianos.”

Em entrevista à Renascença, revela que durante a sessão marcada para esta tarde vai “exprimir a solidariedade e o apoio de Portugal à Ucrânia”.

Apoio, ressalva Santos Silva, que Portugal tem demonstrado a vários níveis, “quer no plano humanitário como de equipamento e militar. E temo-lo feito, também, multilateralmente no âmbito da União europeia e da Nato”, nota.

“Portugal, através do Governo, foi dos primeiros países do mundo condenar a agressão da Rússia. Fê-lo antes das 5h00 dessa madrugada infausta e tem no feito sem qualquer ambiguidade ou hesitação”, lembra.

O presidente do Parlamento enaltece a resistência do povo ucraniano e destaca as sucessivas derrotas “muito significativas” da Rússia desde o início da ofensiva militar na Ucrânia. “Desde logo, no plano político, nas relações internacionais e, também, no plano militar, pois a campanha está muito longe de se fazer segundo as promessas iniciais de Putin de que trataria de uma operação rápida e vitoriosa”, aponta.

“A resistência da Ucrânia tem sido absolutamente heroica e refiro-me à resistência de todo o povo.”

Zelenskiy discursa, esta quinta-feira, no Parlamento Português por videoconferência. A sessão inédita está agendada para as 17h00 e conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e do Primeiro-ministro, António Costa.