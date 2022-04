Guerra dificulta recuperação económica. "Este não foi o cenário com que nós sonhámos", reconhece Costa

O secretário-geral do PS reconheceu, esta quarta-feira, que o país enfrenta dificuldades acrescidas após a pandemia.

Durante a sessão comemorativa dos 49 anos do partido, António Costa admitiu que a guerra na Ucrânia "não foi o cenário com que nós sonhámos" e que "a recuperação económica fica mais difícil".

No entanto, Costa avisa a oposição de direita que os compromissos assumidos no Programa de Governo e no Orçamento do Estado são mesmo para cumprir.



O líder socialista manifestou, ainda, confiança nas novas gerações de socialistas, afirmou que assume o compromisso de preservar o seu partido e disse acreditar que o otimismo se transmite de geração em geração no seu partido.

António Costa deixou este recado na parte final da sua intervenção na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa. Um comício que abriu com uma mensagem de vídeo do presidente deste partido, Carlos César, e no qual estiveram presentes o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o seu antecessor neste cargo, Ferro Rodrigues.

As primeiras palavras de António Costa foram destinadas as saudar os fundadores do PS presentes na sessão, seguindo-se uma prolongada salva de palmas, e depois falou sobre “a natureza e identidade” do seu partido.

Já na parte final da sua intervenção, António Costa, que é líder deste partido desde novembro de 2014 e que tem mandato como primeiro-ministro até 2026, deixou a mensagem: “A celebração dos 50 anos do PS [em 2023] tem de ser um grande momento de reencontro do partido com a sua História, que nos ensina no presente e que nos inspirará no futuro. Hoje somos um novo elo nesta cadeia que vem tão detrás [com 49 anos]. Temos de continuar a construir este elo para ter continuidade no futuro”.

O líder socialista disse ter “a certeza e a confiança que as novas gerações do PS serão ainda mais capazes do que as anteriores e as presentes para darem continuidade ao partido” e, neste contexto, citou o fundador e primeiro líder da sua força política, Mário Soares, que comparou o PS a um “Stradivarius”.

“O meu compromisso é nem sequer pegar no arco para não correr o risco de estragar o Stradivarius. O meu compromisso é preservar para que no futuro alguém o tome em mão e possa continuar a fazer aquilo que este partido deve fazer”, completou.