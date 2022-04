César admite que Governo vá "adequando ou revendo políticas e meios, onde e quando necessário"

Depois de apresentada a proposta de Orçamento do Estado para 2022, e com o Presidente da República a considerar "inevitável" que o Governo vá reapreciando o documento mesmo depois de aprovado - "à medida que a situação evoluir" - , surge agora Carlos César precisamente a dar sinal de que essas mexidas podem mesmo ir acontecendo, mas sem mexer nos compromissos assumidos por António Costa.

O presidente do PS, numa mensagem vídeo divulgada esta terça-feira para assinalar o 49.º aniversário do partido, admite que "de novo" estes tempos "não são fáceis para os governos e ainda menos para as pessoas, para as famílias e também muito penosos para as empresas" e a partir deste "reconhecimento" é preciso "agir no curto prazo".

É já na parte final dos pouco mais de três minutos de mensagem aos socialistas que César reconhece que "importa agir no curto prazo, adequando ou revendo políticas e meios, onde e quando necessário", mas com a ressalva que isto se faça "sem prejuízo dos objetivos mais continuados" a que o PS se comprometeu.

Daqui fica claro que, se as coisas não correrem exatamente como projetado pelo Programa de Governo e pelo Orçamento do Estado que agora vai começar a ser discutido no Parlamento, pode tornar-se necessário que o PS tenha de ir "revendo as políticas e os meios", mas não as metas e os "objetivos mais continuados", ou seja, os compromissos de fundo assumidos por António Costa.

César elenca de resto esses "objetivos" com que o PS se comprometeu: os que resultam seja "da emergência climática ou da transição digital, sejam os da eficiência da administração e dos serviços públicos ou da qualificação dos recursos humanos e empresariais em geral".

Da "esquerda corajosa" à "esquerda persistente"

Em pouco mais de três minutos, Carlos César despacha críticas a todos os partidos da oposição, da esquerda à direita, sem sequer os nomear. O presidente do PS aproveita a mensagem vídeo que assinala o 49.º aniversário do partido para definir em que "esquerda" é que os socialistas cabem e que deixa obviamente de fora as outras esquerdas, PCP e Bloco. E marcando ainda mais a diferença em relação aos partidos do centro-direita.

Reiterando o que disse em agosto na abertura do Congresso do PS em Portimão, este não é "um partido de ocasião", desfiando então qual é a esquerda onde se posicionam os socialistas em Portugal.

Para César, o PS é "a esquerda portuguesa empenhada na proteção da fronteira entre a liberdade económica e a igualdade de oportunidades, evitando que uma prejudique a outra", mas também é "a esquerda defensora do Estado que é necessário, do Estado simultaneamente envolvido na segurança das pessoas e no estímulo às suas iniciativas e à sua criatividade", demarcando-se de uma assentada dos liberais da IL, do PSD e do CDS.