Nova ministra define modernização das Forças Armadas como prioridade

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, definiu hoje como prioridades do seu mandato a "modernização das Forças Armadas", a aproximação entre a sociedade e a instituição militar e a "afirmação de Portugal no mundo como ator credível de segurança".

Numa mensagem em vídeo dirigida aos militares e divulgada na conta oficial do Ministério da Defesa Nacional na rede social Twitter, Helena Carreiras disse ser "com muito orgulho e sentido de responsabilidade" que assume as funções de ministra da Defesa.

Elencando três prioridades do Governo para o setor, Helena Carreiras começou por afirmar que "a guerra em curso na Ucrânia tornou ainda mais evidente o papel das Forças Armadas na prevenção e resposta aos conflitos, e na promoção da paz".

"No atual contexto, a nossa primeira prioridade será reafirmar a importância da Defesa Nacional na sociedade portuguesa, promovendo a modernização das Forças Armadas", referiu Helena Carreiras.