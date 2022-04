🔴 Orçamento em direto. Inflação de 4% e alívio no IRS para 1,5 milhões de famílias

O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresenta esta quarta-feira, a partir das 14h30, a nova proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). A conferência de imprensa realiza-se no Ministério das Finanças.

Na sua declaração inicial, Fernando Medina disse que este Orçamento "não é de austeridade", apesar de acontecer em tempo de "elevada incerteza e riscos". “É um orçamento que procura responder à conjuntura, aos desafios estruturais do país e procura assegurar a continuidade de uma política de contas certas”, disse Fernando Medina.

No documento, o Governo revê em alta a previsão da taxa de inflação para este ano, de 0,9% para 4%. Na apresentação do documento, o ministro das Finanças anunciou ainda que o crescimento económico foi revisto em baixa para 4,9% e que o défice mantém-se nos 1,9%.

O Governo vai mesmo criar dois novos escalões na tabela do IRS, medida que vai beneficiar 1,5 milhões de famílias. De sete, a tabela vai passar a ter nove escalões. Os contribuintes que se encaixavam no terceiro e no sexto escalão, mas estavam no limite inferior dos rendimentos, saem beneficiados com um desagravamento fiscal.

A proposta de OE2022 prevê um aumento extraordinário das pensões até 1.108 euros. Os pensionistas neste escalão vão receber um aumento de 10 euros por mês, com efeitos retroativos a janeiro deste ano. A medida vai abranger 1,9 milhões de pensionistas.

Numa declaração divulgada esta quarta-feira de manhã, o primeiro-ministro, António Costa, disse que o Orçamento responde à inflação com "mais de 1.200 milhões de euros".

A nova proposta de Orçamento surge após o chumbo de uma primeira versão no Parlamento, que levou a eleições antecipadas.

A proposta de OE 2022 foi entregue esta quarta-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, por volta das 13h13.



“Este Orçamento traz respostas essenciais na mitigação do aumento dos preços dos combustíveis, para as centenas de milhares de pensionistas que com a aprovação deste Orçamento verão a sua pensão aumentada com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, traz um alívio fiscal para a classe média, traz apoios ao investimento produtivo, medidas de aceleração da execução do PRR para as instituições de Ensino Superior, para os municípios, para as instituições particulares de solidariedade social", disse Fernando Medina, após a entrega do documento.

"No fundo, um Orçamento que responda às necessidades do país e que prossegue a linha das contas certas”, disse Fernando Medina, após a entrega do documento", salientou.



[em atualização]