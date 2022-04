Governo estima aumento da receita do imposto sobre o tabaco em 20 milhões

A taxa do Imposto sobre o Tabaco (IT) vai subir 1% este ano, com o Governo a estimar que a receita aumente 20 milhões de euros, um crescimento de 1%, segundo a proposta de Orçamento do Estado (OE).

“Relativamente aos Impostos Especiais de Consumo, proceder-se-á à atualização das taxas de imposto em 1% para o IT”, lê-se, no documento.

“Considerando a evolução esperada para o consumo privado e a procura interna no próximo ano, prevê-se um aumento da receita em 2022, face a 2021, de 20 milhões de euros no IT (+1%)”, adiantou o executivo.

Segundo o relatório que acompanha a proposta, o Governo estima, este ano, arrecadar 1.433 milhões de euros com o IT.

O ministro das Finanças entregou hoje, no parlamento, a proposta de OE2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

O OE2022 vai ser votado na generalidade dia 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global em 27 de maio, decidiu hoje a conferência de líderes.