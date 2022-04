Ataque químico em Mariupol? UE e NATO devem atuar dentro dos limites dos tratados, defende Marcelo

O Presidente da República defendeu hoje que a NATO e a União Europeia devem continuar a atuar dentro dos limites dos seus tratados, apesar da violação do direito internacional humanitário pela Rússia na guerra na Ucrânia.

“Deve isso [a violação do direito internacional humanitário] mudar a posição que é da União Europeia, como é da NATO, que é de respeitar os princípios dos tratados, na forma como tem atuado? A resposta é não”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, numa conferência de imprensa após o encontro com o homólogo búlgaro.

O chefe de Estado Português, que tinha sido questionado sobre se o uso de armas químicas pela Rússia em Mariupol podia levar a NATO a intervir na guerra na Ucrânia, insistiu que se se pretende o cumprimento dos tratados internacionais é preciso também respeitá-los.

“Pois, precisamente, se se quer que seja respeitado o direito internacional em todas as circunstâncias, deve-se começar por respeitar o direito internacional, os valores, os princípios e as regras dos tratados, que são os tratados europeus e que são as regras que presidem à NATO”, defendeu.

Confrontado com a mesma pergunta, o Presidente da República da Bulgária, Rumen Radev, respondeu que “o uso de armas químicas é uma violação completa de todos os tratados internacionais, matar civis durante a guerra é um crime de guerra”, mas advertiu que uma intervenção da NATO na guerra da Ucrânia teria consequências.

“Se a NATO terá de entrar, é uma questão muito delicada (…) a intervenção da NATO na Ucrânia esconde o grande risco de uma Terceira Guerra Mundial. A grande preocupação é que esta guerra possa passar para um conflito nuclear”, alertou.