Iniciativa Liberal. Governo vai manter objetivo do défice em 1,9%

O presidente da Iniciativa Liberal afirmou esta segunda-feira que o Governo vai manter o objetivo do défice no Orçamento do Estado em 1,9% apesar de um cenário macroeconómico "muito diferente".

À saída de uma reunião com o Governo no parlamento, que está a apresentar aos partidos as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, disse aos jornalistas que saiu deste encontro com a "sensação de alguma desorientação desta equipa governativa", o que considerou poder "ser natural porque está há pouco tempo em funções".

"Nos cenários macroeconómicos que estão a ser utilizados há aqui grandes alterações que o Governo diz que vai querer incluir no seu cenário, mas depois não diz que implicações é que essas alterações de cenário vão ter. Mesmo com o cenário muito diferente, vai manter o objetivo do défice do orçamento em 1,9%", adiantou.

De acordo com Cotrim Figueiredo, aquilo que foi dito ao partido "é que a variável de inflação que vai estar na base deste orçamento é de 4,0%".

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a equipa do Ministério das Finanças, liderada por Fernando Medina, estão esta manhã a apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) aos grupos parlamentares e deputados únicos na Assembleia da República.