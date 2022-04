PSD vence eleições intercalares para Junta de Freguesia de Góis

O PSD venceu hoje as eleições intercalares para a Junta de Freguesia de Góis, distrito de Coimbra, com 549 votos, seguindo-se os Unidos pela Freguesia de Góis com 398 e a CDU com 26, informou fonte ligada ao processo.

De acordo com a mesma fonte, foram ainda contabilizados 21 votos nulos e 19 em branco na freguesia que tem cerca de 1.700 eleitores.

Comparativamente com as eleições de 26 de setembro de 2021, que já tinham sido ganhas pelo PSD, sem maioria, deixou de concorrer o PS e o movimento Grupo de Cidadãos Independentes por Góis, que se apresentam com a lista Unidos pela Freguesia de Góis.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, o PSD venceu com 467 votos (quatro mandatos), seguido do Grupo Cidadãos Independentes por Góis com 430 (três) e o PS com 318 (dois), mas o executivo nunca foi formado devido a divergências entre as três forças políticas.

Em dezembro de 2021, as forças da oposição renunciaram em bloco na Assembleia de Freguesia e o então secretário de Estado da Modernização e Administração Local determinou a marcação de eleições intercalares, em despacho publicado em Diário da República no início de fevereiro, após o atual presidente da Junta ter comunicado a impossibilidade de ser formado o executivo.

Desde o final de fevereiro que a Junta de Góis é dirigida por uma comissão administrativa nomeada pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, constituída pelo atual presidente, Pedro Nogueira, por João Vasco, também do PSD, e por António Mourão, que encabeçou a lista do Grupo Cidadãos Independentes por Góis.