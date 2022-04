Zelenskiy aceita falar ao Parlamento português. Data ainda está a ser acertada

Veja também:

O Presidente da Ucrânia aceitou o convite para discursar no Parlamento português por videochamada. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do gabinete do presidente Assembleia da República.

A data para o discurso ainda não foi escolhida.

O convite a Volodymyr Zelenskiy foi feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em articulação com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

"Recebi esta manhã a senhora embaixadora da Ucrânia [Ihna Ohnivets] em Lisboa que me transmitiu a disponibilidade do presidente Volodymyr Zelenskiy para participar numa sessão da Assembleia da República. A data será agora acertada", escreveu o presidente da Assembleia da República na sua conta na rede social Twitter.