O candidato único a líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, foi eleito esta quinta-feira à tarde com 92% dos votos, anunciou o próprio, mantendo que ainda "é prematuro” dizer se colocará o seu lugar à disposição da futura direção do partido.

Paulo Mota Pinto, que falou aos jornalistas no parlamento, informou que votaram 75 dos 77 deputados sociais-democratas, tendo obtido 71 votos a favor (cerca de 92% dos votos), dois brancos e dois nulos.