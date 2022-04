“A história do populismo em Portugal é longa. Está entranhada, não pode ser desvalorizada”

Ainda em 2019, José Pedro Zúquete era um dos vários crentes no “excecionalismo português" relativamente ao populismo: tal fenómeno não existia em solo nacional. O investigador e professor universitário no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa chegou a dar uma entrevista tomando essa posição. Porém, após ser desafiado a escrever um livro sobre o tema, foi pesquisar. E o que encontrou fê-lo mudar de opinião.

No livro “Populismo – Lá fora e cá dentro”, publicado este mês pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), Zúquete emenda a posição. Em entrevista à Renascença, conta que “à medida que estudava o passado, mais me vinha à cabeça uma sensação de déjà-vu, de algo estranhamente familiar: narrativas, frases, slogans, denúncias de populismo e radicalismo, que tinham uma semelhança irresistível com o presente”.

O populismo em Portugal já existia antes de André Ventura. Por exemplo, no CDS de Basílio Horta e no de Manuel Monteiro foram utilizados argumentos semelhantes. “As pessoas que lerem o livro e a secção sobre Manuel Monteiro, se não lhes trouxer à cabeça comparações com a maneira como o André Ventura e o Chega falam sobre corrupção e dos partidos políticos, é porque falhei”, afirma.

Em pouco mais de 260 páginas, passa em revista a história do populismo lá fora, mas também desse fenómeno em Portugal. Já consegue ter certezas sobre o tema?

Aqui em Portugal, durante muito tempo, houve uma espécie de consenso que ainda permanece: diz-se que mais ou menos até à entrada em cena do Chega não havia populismo em Portugal, que não havia populistas ou partidos populistas. Chamava-se a isto o excecionalismo português, Portugal era uma exceção relativamente aos outros países [europeus]. E era como que uma ideia feita a que as pessoas aderiam, às vezes sem pensar muito nisso. Era assim e pronto.

Aliás, eu próprio fiz parte desse consenso. Lembro-me que cheguei a dar uma entrevista em 2019 a dizer isso. Mas estava errado.

Como é que se apercebeu?

A minha estrada de Damasco... quando fui desafiado a escrever um livro sobre populismo pelo António Araújo [responsável pelas publicações da FFMS], fui olhar para os bastidores desse consenso, pesquisar por todo o tipo de arquivos, jornais, vídeos, etc. E cheguei à conclusão de que o populismo sempre esteve presente em Portugal. À medida que estudava o passado, mais me vinha à cabeça uma sensação de déjà-vu, de algo estranhamente familiar: narrativas, frases, slogans, denúncias de populismo e radicalismo, que tinham uma semelhança irresistível com o presente.

Vivemos, conforme escreve, "encadeados pela obsessão do presente"?

Vamos lá ver: penso que todas as gerações têm a tendência para ver o seu próprio tempo como especial e único. Acho que nós não somos diferentes de outras gerações nisso. O que a nossa geração tem de mais especial, digamos assim, tem a ver com as próprias tecnologias de comunicação, com a internet, com as redes sociais, em que tudo aquilo que não é instantâneo é visto como lento. Acho que perdemos um bocadinho o passado.

Passado esse que seria útil para recordar factos como: D. Miguel I, ainda no século XIX, pode ser visto como um dos primeiros governadores de Portugal populistas. No livro, conta que o monarca percorria o país, visitava localidades “esquecidas pelo poder” e era recebido por multidões. A falta de proximidade dos governantes para com a população de certas zonas do país é uma queixa ainda contemporânea.

Sim, há ecos. Uma das características básicas do populismo é a noção de proximidade com o povo, com as pessoas. E essa questão com D. Miguel, os banhos de multidão, nisso ele era diferente de outros monarcas, que primavam mais pela distância. Nessa perspetiva, é que se pode também ver um traço populista ou protopopulista se quisermos.

O atual Presidente da República também se desloca regularmente a várias localidades do país…

Sim, é verdade. Mas, no livro, faço uma distinção entre o populismo corriqueiro - que serve única e exclusivamente para tirar a legitimidade às outras pessoas, aos outros políticos - e um mais analítico: o populismo como uma ideologia e uma prática de combate contra elites em nome de um povo uno e soberano – que é o que me interessa.

Obviamente, isso levou-me a caminhos que até podem ser polémicos. Como o caso de Sá Carneiro. Ou a questão de Humberto Delgado. Nós temos a tendência, atualmente, para ver o populismo apenas como um fenómeno negativo. E ao dizermos que alguém foi populista, as pessoas quase que ficam ofendidas. Mas o Humberto Delgado é alguém que fez tanto pelo país. Ou o Sá Carneiro.

Não escrevi o livro contra o populismo. Ou seja, não tenho contas a ajustar com o populismo. De certa forma, fui à procura de um fio condutor e descobri, digamos assim, que há assim três grandes tipos de populismo [em Portugal].

Fala do populismo militar, o regenerador e o local.

Exatamente. Primeiro, o populismo militar. É aquele que teve mais sucesso no século XX português. É o populismo fardado, o homem que está acima dos partidos e dos políticos. É o chefe militar como representante do povo, como filho do povo que ao povo regressará depois de cumprir a sua missão contra determinadas elites. Este é o populismo militar e está presente desde Sidónio Pais, Humberto Delgado, Otelo Saraiva de Carvalho e Spínola.

O populismo militar teve muito sucesso no século XX, mas depois esmoreceu. Penso que o populismo de maior sucesso agora é o que chamo de regenerador. E é regenerador porquê? É o populismo das vestes de pureza. É um populismo que se apresenta à parte dos partidos e dos políticos, muito movido pela moralização do espaço político. Tem diferentes níveis de intensidade e pode ter por fim quer a reforma, quer a refundação do sistema político. E pode tanto apresentar-se à esquerda como à direita, como para além da esquerda e direita.

Finalmente, há o populismo local: o das mangas arregaçadas. O populista local que cultiva muito a proximidade com o povo, faz obra para o povo local e assim se diferencia das elites distantes, ociosas, ou mesmo vistas como inimigas. Neste populismo, há muito um discurso contra as elites de Lisboa.

A única exceção neste caso é o Alberto João Jardim que está na fronteira entre o populismo local e o regenerador.