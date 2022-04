​PSD. Mota Pinto mantém apenas dois vice-presidentes da anterior bancada

As eleições estão marcadas para esta quinta-feira e Paulo Mota Pinto é candidato único à liderança da bancada parlamentar do PSD. Da anterior direção da bancada de Adão Silva só sobram Ricardo Baptista Leite e Catarina Rocha Ferreira, todos os outros têm ordem de saída.

Entre as sete as vice-presidências Mota Pinto conta, por exemplo, com as entradas de André Coelho Lima, vice do partido, Hugo Carvalho, cabeça de lista do PSD por Viseu nas últimas legislativas ou ainda Paulo Rios, Paula Cardoso e Fátima Ramos.

Na lista das comissões parlamentares também há várias mudanças, com metade dos antigos coordenadores a saírem e outros tantos a entrarem. Ao todo saem seis coordenadores.

Destaque para a saída de Isabel Meirelles à frente da comissão de Assuntos Europeus. A vice-presidente do partido dá a vez a Paulo Moniz, cabeça de lista do PSD pelo círculo dos Açores nas últimas legislativas.

A coordenação da comissão de saúde estava nas mãos do vice do partido, António Maló de Abreu, que falhou a eleição no círculo eleitoral da Europa e a pasta passa agora a ser coordenada por Rui Cristina, eleito pelo Algarve.

Entre os vice-presidentes do partido, destaque para a manutenção de André Coelho Lima na coordenação da comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, acumulando com a vice-presidência da bancada.

Entre as mexidas, registo para a comissão de Negócios Estrangeiros que passa a ser coordenada por Tiago Moreira de Sá, deputado que de resto coordena esta pasta no Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD e que substitui Nuno Carvalho que transita para a coordenação da comissão de Trabalho.

Entre os que se mantêm, está Duarte Pacheco, um deputado decano na comissão de Orçamento e Finanças e que acumula funções como secretário da Mesa da Presidência do Parlamento.

Carlos Reis também se mantém na coordenação da comissão de Defesa e a primeira comissão, a de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias permanece sob a alçada de Mónica Quintela.

Destaque ainda para a deputada Cláudia André que se mantém a coordenar a comissão de Educação e Bruno Coimbra permanece à frente dos deputados do PSD na comissão de Ambiente.