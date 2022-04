Luís Montenegro é o primeiro a avançar para a liderança do PSD

Numa declaração à agência Lusa, a semana passada, no dia em que a assembleia da república tomou posse, Luis Montenegro disse ter tomado a decisão de se candidatar a presidente do PSD depois de “escutar muitos militantes, autarcas e cidadãos e após ter recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do PSD”.

Luis Montenegro tinha avisado no congresso do PSD em Santa Maria da Feira que o “período de recato terminou”. Depois de três meses em silêncio o antigo líder parlamentar social-democrata apresenta esta quarta-feira, na sede do partido em Lisboa, a sua candidatura à liderança.

Há muito tempo que a estratégia estava definida e em nome da unidade no partido, Luis Montenegro chamou Joaquim Miranda Sarmento, muito próximo de Rui Rio para coordenar a moção de estratégia global com Pedro Duarte que tinha iniciado o processo há dois anos.

Miranda Sarmento foi uma aposta de Rui Rio na campanha para as legislativas de 2019, é presidente do conselho estratégico nacional e participou também na elaboração do programa eleitoral do PSD para as últimas eleições legislativas.

Para a campanha interna do PSD, com diretas marcadas para 28 de maio, Montenegro chamou Carlos Coelho, ex-eurodeputado, que falhou a eleição nas últimas europeias.

Miguel Pinto Luz fora da corrida

O vice-presidente da Câmara de Cascais entende que este não é o momento de se candidatar à presidência do PSD. Em declarações à Renascença, Pinto Luz, que nas últimas diretas esteve ao lado de Paulo Rangel, adianta, agora, que não se vai “imiscuir e não vai declarar apoio a nenhum candidato”.

O autarca junta-se, assim, a Paulo Rangel, Carlos Moedas, Ribau Esteves e Miguel Poiares Maduro, que não avançam para a liderança do partido.

Na próxima semana, Jorge Moreira da Silva, antigo ministro de Pedro Passos Coelho, vai fazer uma declaração pública, depois de notícias que dão como certo o seu avanço para a corrida à liderança do PSD.

No final desta semana muitos destes protagonistas vão estar juntos, na inauguração da exposição “Zeca Mendonça: o Assessor de Todos os Líderes” no Newsmuseum em Sintra.

Luis Montenegro, Carlos Coelho, Jorge Moreira da Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, Manuela Ferreira Leite, Marques Mendes e Carlos Moedas são presenças confirmadas.

As diretas no PSD estão marcadas para dia 28 de maio e o congresso do partido realiza-se no Porto, de 1 a 3 de julho.