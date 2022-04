PSD. Ribau Esteves não é candidato à liderança

O presidente da câmara de Aveiro não se candidata à liderança do PSD. "Não consegui estruturar uma equipa de combate para ganhar as eleições diretas. Não me interessa disputas para marcar posição e para ser notícia" revelou Ribau Esteves, esta segunda-feira, durante uma conferência de imprensa, em Aveiro.

O autarca social-democrata diz que o “PSD precisa de uma reforma profunda na organização, no funcionamento, na imagem politica” e considera que a candidatura de Luis Montenegro pertence "ao passado" e não vai conseguir levar a cabo esta reforma que defende.

Na sua intervenção, Ribau Esteves fez um diagnóstico crítico da atual situação do partido, “as estruturas locais e distritais estão tomadas pelo medo de perder” e os militantes “estão desmobilizados e apáticos".

O presidente da câmara de Aveiro, que já fez saber que não vai apoiar a candidatura de Luis Montenegro à liderança do PSD, é muito crítico para com o antigo líder parlamentar. “O doutor Luis Montenegro está em campanha há seis anos para ser líder do partido e representa o passado do partido. Um passado que continua a lutar de uma forma sôfrega e lamentável para condicionar o futuro do partido e por essa via não vamos lá."

Luis Montenegro é para já o único candidato conhecido á liderança do PSD nas eleições diretas marcadas para dia 28 de maio.

Paulo Rangel, Carlos Moedas e Miguel Poiares Maduro já fizeram saber que estão fora da corrida. Na próxima semana, Jorge Moreira da Silva fará uma declaração sobre uma eventual candidatura à liderança do partido.