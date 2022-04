PSD. Montenegro apresenta candidatura na quarta-feira

Luís Montenegro apresenta a candidatura à liderança do PSD na próxima quarta-feira na sede do partido, em Lisboa.

A apresentação está agendada para as 11h00. Luis Montenegro é, por agora, o único candidato á presidência do PSD depois de Ribau Esteves ter esta segunda-feira anunciado que não avança por não ter reunido os apoios necessários.

Por seu turno, no próximo dia 14, Jorge Moreira da Silva irá esclarecer se também é candidato à liderança social-democrata.

No final do mês passado, o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro confirmou à Lusa que será candidato a presidente do partido nas próximas eleições diretas, marcadas para 28 de maio.

O antigo líder parlamentar social-democrata disse ter tomado a decisão depois de “escutar muitos militantes, autarcas e cidadãos e após ter recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do PSD”.