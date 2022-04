Nuno Melo quer reverter a extinção do SEF e baixar o preço dos combustíveis

Com o preço da energia a subir, Nuno Melo tem uma ideia para amortecer o efeito que isso terá para os contribuintes e para as empresas. O eurodeputado desafia António Costa a um malabarismo com os impostos que são aplicados sobre os combustíveis.

O eurodeputado centrista foca-se nas questões que afetam o poder de compra das famílias e a tesouraria das empresas . Com problemas que vão além fronteiras mas que afetam Portugal, o que preocupa Nuno Melo e o que propõe a nova direção do CDS ?

Nuno Melo é o novo presidente do CDS, partido agora atirado para fora do Parlamento, mas isso não o impede de ter algumas propostas para os problemas do país.

O novo presidente do CDS não tem medo de classificar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras como “extraordinário”, mesmo depois da morte do cidadão ucraniano às mãos daquele organismo.

“A solução basicamente é fácil, se realmente ele a quiser implementar. O Governo só tem de reduzir ao máximo o ISP (para compensar o que não baixa no IVA). Quando vier a autorização de Bruxelas, compensa as coisas e tem os combustíveis a preços decentes, algo que não acontece”, salienta Nuno Melo.

Nuno Melo dedicou uma boa parte do discurso à guerra na Ucrânia. Olhando para os mais novos, o presidente do CDS sulinha o êxodo forçado das crianças ucranianas e o desconforto que isso implica.

O novo líder dos centristas acredita que a extinção do serviço, iniciada no ano passado, é “injusta” e pede diretamente a António Costa que a “reverta”.

Dessa forma, defende o novo líder centrista, as crianças podem ter uma certa normalidade e continuar a aprender “em ucraniano”.

Inflação no setor alimentar



O aumento de preços generalizados afeta também o setor alimentar. Uma das “primeiras iniciativas” de Nuno Melo é a convocação de uma conferência com “alguns dos grandes talentos que conseguimos recurtar para o CDS “para pensar no tema da inflação no setor agro-alimentar".

O novo presidente do CDS insiste que “há inflação” e alerta para as consequências de o problema não ser travado. “Isso tem consequências sobre as taxas de juro, e através das taxas de juro, sobre as dívidas das famílias, das empresas e do próprio Estado. E quando chegarmos ao momento em que não conseguimos pagar as dívidas, o Estado fecha porque não temos impostos”, adverte Nuno Melo.