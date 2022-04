Nuno Melo é o novo presidente do CDS. Resultado “muito maior do que esperava”

Nuno Melo é o novo presidente do CDS-PP. A moção B, encabeçada pelo eurodeputado centrista venceu, ao conseguir 854 votos, o que corresponde a 73% do total dos congressistas que votaram.

Atrás ficaram as três moções que levaram a candidatura até ao fim: Em último ficou Octávio Rebelo da Costa (Moção D- A Soma que Dá Um) com 3%; em terceiro ficou Miguel Mattos Chaves (Moção E- O Futuro Para o CDS-Partido Popular) com 3%. Depois de Nuno Melo, ficou a Moção A, com 9% dos votos, encabeçada por José Maria Seabra Duque.

Depois de saber da vitória, Nuno Melo mostrou-se surpreendido com a expressividade da votação. “Este resultado é muito maior do que o que eu esperava”, diz o eurodeputado que defende que esse é um sinal de confiança que leva consigo.

Nuno Melo agradeceu e elogiou o apoio de antigos presidentes do CDS. “Fico muito feliz por perceber que esse apoio é, no fundo, uma reconciliação do CDS com o seu passado, condição necessária para o sucesso no futuro”.

