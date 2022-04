Monteiro afasta corrida à liderança. Apoio a Nuno Melo? "Vamos ver, vamos ver"

É o único ex-líder do CDS que, até agora, se deslocou ao Guimarães e promete que vai falar ao Congresso e, para já, Manuel Monteiro vai alimentando algumas questões dos jornalistas e à pergunta se é candidato à liderança do CDS responde com um "olhe que não, olhe que não".

Monteiro admite que hesitou em deslocar-se a Guimarães e ponderou "se deveria vir ou não congresso", mas lá veio porque considera que deve dar aqui um "testemunho", considerando que "o CDS PP necessita de todos, dos que vêm hoje, dos que virão eventualmente amanhã".