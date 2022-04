Estala o verniz no Congresso do CDS. Atual direção choca com ex-deputado

Hélder Amaral, ex-deputado do CDS, em entrevista à Rádio Observador, não poupou críticas à forma como a direção de Francisco Rodrigues dos Santos geriu o partido, nomeadamente na gestão da dívida. “Muitos dirigentes geriram até ao congresso apenas a mesada dos pais”, atirou o ex-deputado e antigo dirigente, fazendo referência à inexperiência dos dirigentes dessa direção, fruto da sua juventude. Mas não ficou sem resposta. O Congresso de Guimarães agitou-se por momentos. Depois de todas as moções serem apresentadas no Congresso, a direção de Francisco Rodrigues dos Santos pediu a palavra. Francisco Tavares, secretário-geral do CDS, por quem passa a gestão financeira do partido, respondeu à letra, com uma farpa às direções que antecederam a de Rodrigues dos Santos. “Gerir um partido como se de uma mesada se tratasse é um luxo a que eu não tive direito. E sabe porquê? Porque o partido portou-se como os socialistas, gastaram mais do que o que tinham”, disparou Francisco Tavares, numa intervenção de menos de três minutos.

O ainda secretário-geral do CDS considera que “o partido precisa de [pessoas] mais jovens e de [pessoas] menos jovens”. Francisco Tavares terminou por dizer “eu não vou para a lama, como gostam de ir. Mas como diz o povo: quem não sente, não é filho de boa gente”. E quando a questão parecia sanada, com ataque e contra-ataque, Hélder Amaral pediu a palavra para responder. Quando subiu ao púlpito, usou a cartada da experiência. “Quero dar um abraço ao secretário-geral do partido, temos muitos anos disto. Sou muito conhecido no partido. Tenho também muito dinheiro gasto no partido”, disse o ex-deputado. O início da intervenção foi sendo marcado por protestos de membros afetos à direção de Francisco Rodrigues dos Santos, vindos da plateia. O presidente do Congresso pediu silêncio. Hélder Amaral desvalorizou: “Não faz mal! Com a mesma liberdade que eu usei as minhas expressões, tenho de aceitar a liberdade dos outros congressistas”.