Secretária de Estado do Turismo defende melhores salários. "Só assim se atrai valor"

A secretária de Estado do Turismo reconhece “as condições remuneratórias [no setor] ficam, muitas vezes, abaixo da remuneração média nacional. É um setor muito desgastante e é preciso encontrar formas de valorizar as profissões e os profissionais do setor. Só assim se consegue atrair valor”.

Rita Marques sinalizou, assim, a primeira de três ideias essenciais para o futuro do Turismo em Portugal.

Admitindo que a falta de pessoal em toda a cadeia exige o recurso a mão de obra estrangeira, a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços frisou que “também temos de os qualificar porque queremos crescer em valor”.

Qualidade superior de serviço, vital para que a receita turística cresça

Ainda não será em 2022 que se deverão atingir os valores de 2019 (melhor ano turístico nacional), mas Rita Marques acredita que poderão rondar os 80-85%.

“A rentabilidade do Turismo depende altíssima qualidade, nomeadamente de Recursos Humanos”, reafirmou o presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros. “Tem de ser uma atividade atrativa, onde se quer trabalhar e os recursos humanos são necessários em toda a cadeia do setor, dos operacionais aos mais qualificados”.

Raúl Ribeiro Ferreira, o presidente da ADHP trouxe logo a questão no seu discurso. Por um lado, é preciso que a tabela de classificação dos hotéis também tenha em conta a qualificação dos seus profissionais; por outro, “é importante criar condições para que os jovens estudantes desta área não saiam do país”.