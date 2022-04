PSD: Jorge Moreira da Silva anunciará candidatura à liderança em 14 de abril

"Até lá terei de me concentrar, enquanto Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE, na conclusão do processo de tratamento, análise e apresentação, no dia 13 de Abril, das estatísticas anuais da Ajuda Publica ao Desenvolvimento dos 30 principais doadores internacionais", escreveu.

Numa publicação na rede social Facebook, o antigo deputado informa que, "na sequência de notícias hoje divulgadas sobre uma eventual candidatura à liderança do PSD", fará uma declaração pública sobre a matéria no próximo dia 14 de abril.

"Confirmada que está tal recandidatura, entendo não dever eu próprio protagonizar uma candidatura própria, pois o superior interesse do país e do PSD aponta para que os militantes possam fazer a sua opção livre entre as duas vias distintas que são apresentadas e que se encontravam em preparação no terreno há longos meses", justificou então Moreira da Silva.

Nas últimas diretas, em novembro do ano passado, o antigo ministro de Pedro Passos Coelho ponderou avançar contra o eurodeputado Paulo Rangel, mas acabou por não o fazer depois de o ainda presidente do PSD, Rui Rio, ter confirmado a recandidatura.

Esta será a primeira candidatura de Jorge Moreira da Silva à presidência do PSD, ao contrário de Luís Montenegro que vai disputar o cargo pela segunda vez, depois de em janeiro de 2020 ter perdido para Rui Rio, numa inédita segunda volta no PSD.

Moreira da Silva tem 50 anos foi líder da Juventude Social-Democrata (entre 1995 e 1998), deputado, eurodeputado, e primeiro vice-presidente do PSD, durante a liderança de Pedro Passos Coelho, tendo sido no seu Governo ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

"Um líder servidor mede o seu êxito pelo impacto que as suas medidas e decisões têm na vida dos outros", defendeu, considerando que tem de conciliar "a capacidade de comunicação, de envolvimento com as pessoas", com "a densidade, o conhecimento, a capacidade de reformar".

Nessa ocasião, e perante uma plateia de notáveis do centro-direita como o anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e o antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, o antigo dirigente do PSD defendeu que "um líder tem de ser um líder servidor".

Em setembro do ano passado, apresentou um livro intitulado "Direito ao Futuro" no qual defendeu que se deve discutir "menos partidarite e mais políticas públicas", e quais as características necessárias a uma liderança em vez dos nomes dos líderes.

Em novembro de 2020, defendeu a realização de um congresso extraordinário do PSD para clarificar a estratégia de "coligações e entendimentos" da direção de Rui Rio e atacou a "traição" aos valores do partido pela solução governativa nos Açores, com o Chega.

Foi diretor da área de Economia da Energia e das Alterações Climáticas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, secretário de Estado Adjunto da Ministra da Ciência e do Ensino Superior e consultor do Presidente da Cavaco Silva nas áreas da Ciência, Ambiente e Energia, entre 2006 e 2009. .

Recebeu a insígnia Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, atribuída por este chefe de Estado, e a Comenda de Mérito Civil, atribuída pelo rei de Espanha.

Tem vários livros publicados sobre a temática das alterações climáticas e das políticas públicas.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, que ocupa o cargo desde janeiro de 2018, já anunciou que deixará a liderança do partido depois da derrota nas legislativas de 30 de janeiro. As eleições diretas para escolher o seu sucessor foram marcadas em Conselho Nacional para 28 de maio e o Congresso vai realizar-se entre 01 e 03 de julho, no Porto.