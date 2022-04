A ministra da Presidência apresentou, esta sexta-feira, o programa do Governo para o novo mandato. Destacam-se quatro compromissos.

"Num momento de incerteza e volatilidade, trata-se de encontrar respostas de médio e longo prazo aos problemas e necessidades do país, para alcançar um país mais justo, mais próspero com maiores níveis de igualdade. Para os problemas que vão surgindo, são precisas respostas específicas urgentes e emergentes, como houve durante a pandemia e com crise económica na sequencia da invasão da Rússia à Ucrânia", salientou Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa.

A ministra da Presidência admitiu que o programa já tem em conta problemas imediatos associados à guerra na Ucrânia, embora "não lhe responda necessariamente".

"Não sabemos todos os impactos da guerra na Ucrânia. Tem de haver uma resposta imediata à crise e um conjunto de medidas de longo prazo no sentido de modernização da nossa economia e de maior autonomia energética", explicou.