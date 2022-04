Governo: PSD aponta falta de "espírito reformista" para resolver problemas estruturais

Numa primeira reação a esta conferência de imprensa, desde os Passos Perdidos do parlamento, -- uma vez que tendo o documento sido entregue há pouco carece ainda de uma análise profunda do PSD -- o deputado social-democrata Duarte Pacheco começou por afirmar que "a repetir aquilo que se fez dificilmente" haverá "resultados diferentes".



"Continuamos sem espírito reformista para resolver os problemas estruturais do país", não permitindo que "Portugal cresça mais do que os países de Leste e se aproxime sim do pelotão da frente e não da cauda da Europa", criticou.

No entanto, para o PSD, "há algo positivo" já que a ministra da Presidência "pareceu dar uma ênfase à necessidade de reforçar a qualidade dos serviços públicos", aquilo que considera ser "o reconhecimento de que algo fracassou e que é preciso fazer uma mudança".