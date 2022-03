Rui Rio. Líder parlamentar do PS fez "curiosíssima interpretação" sobre chumbo de Cotrim Figueiredo

O presidente do PSD critica o que diz ser a “curiosíssima interpretação” do PS sobre a não eleição dos candidatos a vice-presidentes do Parlamento indicados pelo Chega e IL, salientando que os socialistas têm votos que permitem “eleger todos os candidatos”.

Numa publicação na rede social Twitter, Rui Rio reagiu às declarações do novo líder parlamentar do PS, que sugeriu que o PSD terá inviabilizado o nome de João Cotrim de Figueiredo (IL) para a vice-presidência da Mesa do Parlamento, baseado nos resultados dos candidatos dos vários partidos.

“Para o PS, perante o chumbo de dois candidatos numa mesma eleição, num caso é um resultado natural, no outro há culpados. Culpados … de votarem”, refere Rui Rio.

Para o presidente do PSD, trata-se de uma “curiosíssima interpretação de um partido que tem um número de deputados suficientes para sozinho conseguir eleger todos os candidatos”, referindo-se aos 120 parlamentares socialistas, mais do que a necessária maioria absoluta de 116 para eleger os vice-presidentes do Parlamento.

Esta quinta-feira, o Parlamento ‘chumbou’ os dois candidatos propostos pelo Chega para ‘vices’ da Assembleia, Diogo Pacheco de Amorim (35 votos a favor) e Gabriel Mithá Ribeiro (37 votos favoráveis), bem como o deputado e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo (108 votos a favor).

Foram eleitos apenas dois dos quatro candidatos a vice-presidente, Edite Estrela (PS) e Adão Silva (PSD).