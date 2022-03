PS sugere que PSD inviabilizou Cotrim de Figueiredo para ‘vice’ da AR

O líder parlamentar do PS sugeriu esta quinta-feira que o PSD terá inviabilizado o nome de João Cotrim de Figueiredo (IL) para a vice-presidência da Mesa do Parlamento, baseado nos resultados dos candidatos dos vários partidos.

Questionado diretamente sobre se estava a referir-se ao PSD, Eurico Brilhante Dias respondeu: “Eu não posso fazer essa afirmação perentória, não a farei. Mas os senhores jornalistas facilmente olham para os resultados eleitorais e conseguem perceber objetivamente qual a variação de resultados entre candidatos e aquilo que aconteceu em particular ao deputado João Cotrim de Figueiredo. Não será difícil perceber”, vincou.

Eurico Brilhante Dias quis sublinhar que “a maioria dos deputados desta assembleia que pertence ao grupo parlamentar do PS votou naturalmente e viabilizou candidatos que não eram do PS por considerar que o resultado das eleições de 30 de janeiro levava a essa constituição mais diversa do que naturalmente uma constituição que fosse apenas definida pela maioria parlamentar”.

O líder parlamentar socialista registou ainda “a forma humilde e democrática com que a IL, e em particular o senhor deputado João Cotrim Figueiredo, aceitou o resultado eleitoral”.

“Em eleições ganhamos e perdemos. O senhor deputado teve muitos mais votos do que os votos possíveis a partir do seu grupo parlamentar, teve mais 100 votos do que os votos da IL do seu grupo e isso demonstra bem em como em liberdade votamos e como em humildade democrática o senho deputado aceitou o veredito”, vincou.