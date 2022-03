Pacheco Amorim e Mithá Ribeiro chumbados. Cotrim de Figueiredo também falhou eleição

Já Edite Estrela, do PS, e Adão Silva, do PSD, foram eleitos para o cargo.

No final do segundo "chumbo", o presidente do Chega e deputado André Ventura transmitiu em plenário um "sentimento de profunda indignidade e injustiça" pelo resultado de hoje, falando em "maiorias de bloqueio parlamentar".

Diogo Pacheco Amorim, filósofo de formação com 71 anos, foi eleito deputado à Assembleia da República nas eleições legislativas do último domingo, pelo círculo eleitoral do Porto.

Este nome tinha logo, quando foi apresentado, levantado muita polémica com vários deputados da esquerda a dizerem que se oporiam à sua eleição.

O político é autor da "matriz ideológica", "textos fundadores" e programa eleitoral do Chega.



O currículo do "n.º 2" do Chega, que também foi jornalista, inclui o Movimento Democrático de Libertação de Portugal (MDLP), o Movimento Independente para a Reconstrução Nacional (MIRN), a Aliança Democrática (PPD/CDS/PPM), o CDS-PP e a Nova Democracia.

André Ventura defendeu o currículo de Diogo Pacheco Amorim, que considera ser uma "presença no Portugal democrático".

"Licenciado em Filosofia pela Universidade de Coimbra, foi dirigente em vários movimentos e partidos conservadores e liberais na economia. Foi assessor de Freitas do Amaral, fundador do CDS, durante o primeiro Governo da Aliança Democrática, assessor de Ribeiro e Castro, foi jornalista, foi chefe de gabinete do grupo parlamentar do CDS, entre 1995 e 1997, e com Manuel Monteiro saiu para fundar o PND. Diogo Pacheco Amorim tem provas dadas na vida, no seu percurso profissional e político, de presença democrática, de presença no Portugal democrático e em vários partidos de natureza absolutamente democrática e inquestionável", sublinhou o líder do Chega.

Na XV legislatura, o Chega é a terceira força política, com 12 deputados, depois do PS (120) e do PSD (77). Seguem-se IL (oito deputados), PCP (seis) e BE (cinco). O PAN e o Livre têm um deputado cada.

[notícia atualizada às 18h53]