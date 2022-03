Marcelo avisa Costa sobre eventual saída antecipada. "Não será politicamente fácil" de "compreender", diz o PR

[em atualização]

No discurso da tomada de posse do XXIII Governo Constitucional, o Presidente da República lança um aviso sério ao primeiro-Ministro, António Costa, sobre uma eventual saída do cargo antes do final do mandato.

“Agora que ganhou e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza que vossa excelência sabe que não será politicamente fácil , que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições , possa ser substituída por outra a meio do caminho ”, diz Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente da República destaca que os portugueses deram uma vitória expressiva não só ao Partido Socialista, mas também a António Costa. “Deram a maioria a um partido mas também a um homem”.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que o primeiro-Ministro “fez questão de personalizar o voto ao falar na escolha entre duas pessoas”, durante a campanha, e isso reforça a responsabilidade de António Costa de manter-se em funções como chefe de Governo até ao final da legislatura.

Mas essa não foi a única mensagem do Presidente da República, que deixou vários recados ao Governo, acabado de tomar posse. Uma das principais mensagens sublinhadas por Marcelo Rebelo de Sousa foi a necessidade de haver um reconhecimento de que uma maioria absoluta não é poder absoluto.

“Portugueses escolheram a maioria absoluta. Escolheram não ter o que havia e mudar. Deram maioria absoluta, não deram nem poder absoluto nem ditadura de maioria”, reforça o Chefe de Estado.