Programa do Governo entregue à AR na sexta-feira e debatido na próxima semana

O Programa do XXIII Governo vai ser entregue na Assembleia da República na sexta-feira e debatido pelos deputados na próxima semana, nos dias 7 e 8, foi anunciado esta terça-feira no final da conferência de líderes parlamentares.

“O Programa do Governo dará entrada no dia 1 de abril e será discutido a 7 e 8 de abril”, afirmou a porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha.

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, este documento inclui “as principais orientações políticas e medidas a adotar ou a propor nos diversos domínios da atividade governamental” e “é submetido à apreciação da Assembleia da República, através de uma declaração do primeiro-ministro, no prazo máximo de dez dias após a sua nomeação”.

A lei fundamental refere também que o debate do Programa do Governo “não pode exceder três dias e até ao seu encerramento pode qualquer grupo parlamentar propor a rejeição do programa ou o Governo solicitar a aprovação de um voto de confiança”.

Uma rejeição “exige maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções” e implica a demissão do executivo, estabelece a lei fundamental.

O Presidente da República vai dar posse ao novo Governo liderado por António Costa na quarta-feira, pelas 17h00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.