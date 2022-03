Decisão a líder do PSD "está tomada". Ribau Esteves anuncia em breve

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, pode ser o senhor que se segue na corrida à liderança do PSD.

Contactado pela Renascença, o autarca de Aveiro disse já ter uma decisão tomada, mas só a vai anunciar na sexta ou segunda-feira.

Ribau Esteves que tem sido apontado como um dos possíveis candidatos à sucessão de Rui Rio, disse recentemente estar a refletir sobre essa possibilidade “na sequência de muitas conversas com muitos companheiros de norte a sul, uns mais anónimos e outros do mais notável que o partido tem”.

O atual presidente da Câmara de Aveiro e antigo secretário-geral do PSD durante a liderança de Luís Filipe Menezes, entende que o PSD “tem de ter novos protagonistas, em vez de pessoas que andam há anos a disputar a liderança e a fazer a vida negra ao líder”.

“O PSD precisa de uma profunda restruturação naquilo que é a sua presença no território, precisa de uma profunda reorganização interna, de uma nova imagem e de um novo modelo de comunicação”, disse recentemente.

Na visão de Ribau Esteves, o partido tem também de “assumir novas bandeiras políticas e de lutar por elas, na lógica dupla de manter os pilares do seu programa social-democrata, que são o reformismo e o humanismo, assente no espetro político do centro-direita, e assumir também uma posição muito ativa nas novas agendas do debate político, como sejam as que respeitam à transição climática, à transição energética e à transição digital”.

Na corrida à presidência do PSD está já o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro, que confirmou à Lusa a intenção de se candidatar às próximas eleições diretas, marcadas para 28 de maio.

“Após algum tempo de reflexão pessoal e política, tomei a decisão de me candidatar a presidente do PSD”, anunciou Luís Montenegro.

De fora da corrida está Marques Mendes. O antigo líder social-democrata foi lançado pelo presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que em entrevista à Renascença, classificou Marques Mendes como “uma solução ideal”.



Em resposta, no espaço habitual de comentário ao domingo, na SIC, Luís Marques Mendes agradeceu a “simpatia e amabilidade”, mas disse que “abandonou a vida partidária definitivamente”.

As eleições diretas para escolher o sucessor de Rui Rio foram marcadas em Conselho Nacional para 28 de maio e o Congresso vai realizar-se entre 1 e 3 de julho, no Porto.