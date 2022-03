Marcelo vai enumerar os desafios do Governo na quarta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa diz que só na quarta-feira, no discurso de posse do novo governo, é que o Presidente vai dar conta dos desafios do executivo.

Por agora o Presidente da República quer apenas deixar claro que está afastada uma crise política e a página foi virada tal como pedia na mensagem de ano novo.

“Está virada a página, agora passamos para a página seguinte. A página foi virada por uma coincidência que era inimaginável na altura em vésperas da crise política internacional”, lembra o Presidente.

O mesmo Marcelo, diz ainda que “no novo tempo, além da herança do antigo tempo, a pandemia a converte-se em endemia e a guerra que todos desejamos que acabe mais depressa do que mais devagar”.

“Além disso, há mais desafios, mas isso será tema para depois de amanhã e não de hoje”, rematou.

O Presidente da República recebeu esta tarde a presidente da Grécia com a guerra na Ucrânia na agenda, e Marcelo Rebelo de sousa diz que a União europeia deve manter-se unida.

Neste período que esperamos que não seja longo até à paz, porque o objetivo é a paz, e depois a reconstrução da Ucrânia. Mas é neste período, como no período seguinte, que é importante que se mantenha a unidade na União Europeia, e por isso a Grécia e Portugal têm em conjunto cm outros países europeus trabalhado na busca de soluções”, lembra.