Já são conhecidos os 38 secretários de Estado do novo Governo

O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-ministro para os 38 secretários de Estado que vão integrar o XXIII Governo Constitucional. A lista foi publicada pelo site da Presidência.

De 50, passaram a ser 38, uma descida que vem ao encontro da intenção de António Costa de reduzir o número de elementos do Executivo. Tratam-se de 26 homens e 12 mulheres. Dos 38, há 15 secretários de Estado que se estreiam no Governo.

Paulo Cafôfo, ex-autarca do Funchal e ex-líder do PS Madeira vai ser secretário de Estado das Comunidades. E Isabel Oneto regressa à Administração Interna.

De notar ainda que Mendonça Mendes mantém-se como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Trata-se do irmão da futura ministra-adjunta dos Assuntos Parlmentares, Ana Catarina Mendes.

Na sequência do "Familygate", em 2019, após diversos casos de nomeações de familiares por governantes, nas legislativas desse ano Costa limpou a lista dos governantes de ligações familiares. No entanto, essas ligações voltam agora a repetir-se, com a presença de Ana Catarina Mendes, no Executivo e a manutenção de Mendonça Mendes.



Marcelo Rebelo de Sousa agendou a cerimónia de posse do novo Governo para a próxima quarta-feira, 30 de março, às 17h00.