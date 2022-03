Chega pede que MP investigue pressões alegadas por Constança Urbano de Sousa

Em comunicado, o grupo parlamentar do Chega "exige que o Ministério Público investigue as pressões sofridas por Constança Urbano de Sousa", considerando que as acusações da deputada e vice-presidente da bancada do PS "revestem-se de extrema gravidade". .



No entender do partido, são "pressões graves, ilegítimas e injustas sobre uma deputada, ou seja, sobre o legislador, colocando em causa a independência que se exige a quem legisla". .

"O Partido Chega faz um apelo ao Ministério Público para que investigue as referidas pressões sofridas por Constança Urbano de Sousa, que apure todos os factos", lê-se no comunicado. .

A deputada e vice-presidente da bancada do PS que em 2020 disse hoje ter desistido de alterar a lei que abrange os descendentes dos judeus sefarditas por causa da onda de contestação e que sofreu pressões de figuras do PS.