Oficial. Posse do novo Governo acontece quarta-feira às 17h00

Marcelo Rebelo de Sousa agendou a cerimónia de posse do novo Governo para a próxima quarta-feira, 30 de março, às 17h00.

"O Presidente da República marcou a cerimónia de posse de todos os membros do XXIII Governo Constitucional, para a próxima quarta-feira, dia 30 de março, pelas 17h00, no Palácio Nacional da Ajuda", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência.

Tomam posse 17 ministros e 38 secretários de Estado.