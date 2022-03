​Chega quer impedir negócios de familiares de governantes com o Estado

A dias da legislatura terminar e da tomada de posse do novo Governo de maioria absoluta, o Chega apresenta um projecto de lei para alterar o regime jurídico que regula o exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, com a intenção de "impedir negócios de familiares de governantes com o Estado".

O partido liderado por André Ventura propõe que "devem ser absolutamente proibidos quaisquer contratos, com empresas em que o titular do órgão seja detentor de participação" e ressalva mesmo que isso aconteça "independentemente de ser mais ou menos de 10%". No projeto de lei lê-se ainda que o regime deve alargar a proibição a "empresas que tenham participação de familiares próximos do titular do órgão, nomeadamente, ascendentes, descendentes" em qualquer grau e colaterais até ao 2.º grau e ainda "cônjuges ou unidos de facto".

Assim, esta alteração ao regime de impedimentos compreende "contratos celebrados com empresas" em que os familiares de titulares de cargos públicos "exercem controlo maioritário e a contratos celebrados com sociedades em cujo capital o titular do cargo político ou de alto cargo público, detenha, por si ou conjuntamente com o cônjuge ou unido de facto qualquer participação na empresa".

Há uma ressalva no diploma que acaba de dar entrada no Parlamento: "caso a contratação não ocorra em área tutelada pelo próprio titular do órgão então ela é possível, no entanto, por razões de transparência essa informação deve não só ser pública como deve ser proativamente publicada em www.transparência.gov.pt". O Chega alega que "a existência de impedimentos prevista na lei tem por função assegurar o rigoroso cumprimento dos princípios da igualdade, da imparcialidade e da transparência" e que o projeto de lei surge nessa sequência.