Confederação dececionada com fusão da Secretaria de Estado do Turismo

A Confederação do Turismo está dececionada com a orgânica do novo Governo, que desvaloriza ainda mais o setor do Turismo e o remete para uma Secretaria de Estado partilhada com o Comércio e Serviços.

O comunicado refere que "é, por isso, com desagrado que a CTP se depara agora com uma legislatura em que o Turismo diminui a sua importância orgânica no Governo".

A Confederação do Turismo garante que, "independentemente de se conhecer oficialmente o nome do ou da responsável pela tutela, continuará a defender o reforço do reconhecimento do Turismo na esfera do Estado, uma vez que é uma das atividades mais dinâmicas e competitivas da nossa economia, com potencial para ajudar ao crescimento económico de que o País se encontra carenciado".