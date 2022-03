Crise/Energia: PCP acusa Governo de nada fazer sobre margens de lucro no setor energético

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou hoje o Governo de nada fazer para intervir sobre as margens de lucro das empresas do setor energético, defendendo a imposição de preços máximos de venda final para "travar a especulação".

"O país está confrontado há meses com uma escalada nos preços dos combustíveis e de outros produtos. Escalada que, com as sanções que a pretexto da guerra têm vindo a ser decretadas, estão a dar cobertura a aumentos ainda mais brutais, em benefício dos que delas se aproveitam", disse Jerónimo de Sousa, no encerramento da XI assembleia da Direção da Organização Regional de Aveiro do PCP, que decorreu este sábado em Ílhavo, no distrito de Aveiro.

Num discurso de quase meia hora, o líder dos comunistas denunciou que "há quem esteja a tirar proveitos e a ganhar com a guerra", referindo-se a "grupos económicos que se aproveitam de toda a situação para subir preços e garantir lucros colossais".

"Veja-se a escalada de preços dos combustíveis, que prejudicam a vida do povo, a sobrevivência de muitas Pequenas e Médias Empresas (PME), com efeitos desastrosos também nos preços dos bens de consumo", assinalou.