"Tomada de posse do novo Governo será a 30 de março", anuncia Marcelo

"A tomada de posse do novo Governo será a 30 de março", afirmou esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas durante a visita a Moçambique, o chefe de Estado disse que, se tudo correr normalmente, a cerimónia de tomada de posse vai realizar-se antes do final do mês.

Esta é a terceira data para a tomada de posse do novo Governo. Primeiro foi 23 de fevereiro, depois 29 de fevereiro e agora 30 de março.

"A Assembleia é instalada dia 29, se tudo correr nestes termos, e a posse do Governo será no dia 30 à tarde, ministros e secretários de Estado", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em Maputo.

O Presidente espera que não haja uma segunda impugnação dos resultados das eleições legislativas no Círculo da Europa.

"Se tudo correr como previsto, sem impugnações, se se mantiverem estes prazos... Espero e admito que não haja impugnação, portanto, no dia 23 à noite, depois de terminar a audiência com o primeiro-ministro, revelarei a composição do novo Governo", refere Marcelo Rebelo de Sousa.

Já esta tarde, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que na próxima quarta-feira, dia 23, antes da partida para Bruxelas, enviará a constituição do novo Governo ao Presidente da República.

No final da reunião dos países do Sul sobre a segurança energética, que decorreu esta sexta-feira em Roma, António Costa esclareceu que nos últimos tempos foram frequentes os ajustes de calendário, para se conhecer os nomes dos novos ministros, "tendo em conta várias vicissitudes".

Costa explicou também que tem de esperar até que a contagem dos votos da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa esteja concluída, o que acontece na próxima quarta-feira.

O primeiro-ministro acrescentou que no final desse dia, "antes de partir para Bruxelas", enviará a lista dos nomes escolhidos para a composição do novo executivo.

Estava agendada uma reunião para a próxima quinta-feira de manhã, mas que não poderá ocorrer devido a uma reunião de emergência da NATO em que António Costa estará presente.