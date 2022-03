PS critica "silêncio ensurdecedor" de Bolieiro sobre porto espacial de Santa Maria nos Açores

O deputado do PS/Açores João Vasco Costa criticou esta quinta-feira o "silêncio ensurdecedor" do presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, que "hibernou" e "nada diz" sobre o projeto do porto espacial de Santa Maria.

Em comunicado, os socialistas dizem que Santa Maria está em "risco de perder uma oportunidade única de avançar com um porto espacial", que reforçaria a "posição geoestratégica" da ilha e do arquipélago.

A informação surgiu na sequência de uma conferência de imprensa do deputado do PS João Vasco Costa, que criticou a "inação" do executivo (PSD/CDS-PP/PPM) e do presidente do governo.

"João Vasco Costa lamentou o "silêncio ensurdecedor de José Manuel Bolieiro" que "hibernou e nada diz sobre isto"", lê-se no comunicado.

Em resposta às críticas da secretária da Cultura, Ciência e Transição Digital, Susete Amaro, que responsabilizou o anterior governo do PS pelo atraso no porto espacial, João Vasco Costa acusou a governante de apresentar "desculpas esfarrapadas" para "esconder" a "incompetência deste Governo" Regional.

"O anterior Governo, liderado pelo PS, deixou um caderno de encargos finalizado em outubro de 2020 e a decisão de excluir os dois consórcios concorrentes ocorreu já em abril de 2021, pela mão do Governo de José Manuel Bolieiro", afirmou o socialista, citado no comunicado.

O deputado considerou ainda que o cluster espacial de Santa Maria, que "é hoje um importante património" da ilha, "só foi possível graças ao impulso dos Governos Regionais do PS", enquanto "o PSD se ria da ideia".

Na quarta-feira, a secretária regional da Ciência dos Açores disse que o atual executivo (PSD/CDS-PP/PPM) só é responsável pelo atraso de quatro meses no projeto do porto especial de Santa Maria, imputando o restante tempo ao PS.

"Da responsabilidade direta deste Governo, o atraso está desde dezembro [data da decisão do tribunal relativa ao primeiro concurso público lançado em 2021], ou seja, cerca de quatro meses. O anterior Governo [PS] teve desde 2019 até outubro de 2020 para resolver este processo", afirmou a titular da pasta da Ciência nos Açores, Susete Amaro, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

No dia anterior, o PS/Açores acusou o atual Governo Regional de "destruir" o projeto do porto espacial previsto para a ilha de Santa Maria, por "indecisões, inações e falta de visão".