​Mattos Chaves quer diretas para eleger líder do CDS e primárias para escolha dos deputados

A meio das cinco páginas da moção estratégica que leva ao congresso de Guimarães, em abril, Miguel Mattos Chaves propõe a eleição direta do líder do CDS, abrindo assim o partido à sociedade e à participação mais ativa de todos os militantes de base".



A concretizar-se alguma vez esta proposta, seria o fim da eleição do presidente centrista em congresso, passando a escolha "a ser feita pelo universo de todos os militantes".

No documento divulgado esta semana, o gestor que se candidata a líder do CDS propõe ainda que a escolha dos candidatos a deputados do partido ao Parlamento passe a ser feita por eleições primárias em cada distrito, bastando para isso a qualquer militante enviar a candidatura à Comissão Política Distrital.

Entre as propostas está a possibilidade de o presidente centrista escolher o cabeça de lista de Lisboa, Porto, Aveiro e Braga, distritos chave, onde o partido habitualmente tinha bons resultados eleitorais, sendo historicamente o caso de Aveiro um verdadeiro bastião do CDS, autarquia que chegou a ser liderada pelos centristas e distrito por onde durante muitos anos concorreu o antigo líder Paulo Portas como cabeça de lista às legislativas.

Da "reorganização" do Caldas à "eliminação do passivo"

Tendo em conta as dificuldades financeiras do partido que, sem representação parlamentar após as eleições legislativas de janeiro, fica sem direito a subvenção e, por isso, sem alternativa de financiamento, Mattos Chaves promete aos militantes "recuperar as finanças" do CDS e avisa que quer "reorganizar" a "estrutura de pessoal da sede nacional", deixando implícita a necessidade de despedimento de funcionários do Caldas.

Ainda com este contexto, Mattos Chaves assume na moção que não irá receber "qualquer salário do partido até à regularização e satisfação do passivo financeiro (dívidas à banca e a fornecedores) do CDS-PP".