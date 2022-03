Rio está em "plenitude de funções" para nomear os nomes do Conselho de Estado

Não há dúvidas, nem estatutárias, nem políticas. Para Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do Conselho Nacional e do Congresso do PSD, Rui Rio "está na plenitude de funções até à eleição do próximo líder", ou seja, pode tomar quaisquer decisões com toda a legitimidade, seja qual seja o ângulo que se quiser usar.

No final do Conselho Nacional de Ovar, que aprovou a data de 28 de maio para as eleições diretas do PSD para a escolha do novo líder e o congresso no Coliseu do Porto a 1 ,2 e 3 de julho, Paulo Mota Pinto esclareceu que Rio pode escolher livremente a liderança parlamentar do partido na próxima legislatura e indicar os dois nomes para o Conselho de Estado.

Para este dirigente nacional, "estatutariamente" não tem a "menor dúvida" disso e "politicamente" a "posição é que sim, também", Rio "está na plenitude de funções até à eleição do sucessor", despachando com um "quem é que haveria de ser senão ele?", rematando ainda com um "é isto".

Mota Pinto, em declarações no final da reunião dos dirigentes nacionais do PSD, que decorreu à porta fechada, garantiu que o assunto "não foi discutido, não houve nenhuma intervenção sobre essa matéria" e que a questão estava apenas a ser levantada pelos jornalistas.

No jogo de palavras que usou na breve conferência de imprensa, Paulo Mota Pinto fez questão de dizer também que na proposta de calendário que foi apresentada pela direção de Rio e aprovada pelo Conselho Nacional apenas constava a antecipação das eleições.