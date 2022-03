Rui Rio está com Covid

O presidente do PSD, Rui Rio, testou positivo à Covid 19, tendo sintomas ligeiros.

Rio faltou ao Conselho de Estado, que está reunido na tarde desta segunda-feira no Palácio da Cidadela, em Cascais e vai também estar ausente da reunião do Conselho Nacional do PSD marcada para esta noite em Ovar. A reunião vai aprovar a data das eleições diretas no PSD.

O líder do partido vai também faltar à reunião da comissão permanente na Assembleia da República.

A reunião do Conselho de Estado tem um único ponto na agenda: a situação na Ucrânia.

Além de Rui Rio, estão ausentes o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, o presidente do PS, Carlos César, e o dirigente do PCP Domingos Abrantes.