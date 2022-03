Marcelo promulga diploma que estabelece medidas especiais para os ucranianos

O chefe do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta sexta-feira, o diploma “que estabelece medidas excecionais no âmbito da concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia”, lê-se no site da presidência.

De acordo com o comunicado, do Conselho de Ministros, de quinta-feira, o decreto-lei simplifica o procedimento de reconhecimento de qualificações.

De acordo com a nota publicada no site da presidência, Marcelo promulgou também o diploma do Governo que aumenta o subsídio financeiro aplicável a consumos em postos de abastecimento de combustíveis para efeitos de apoio transitório e excecional aos cidadãos nos seus consumos no setor dos combustíveis”, o chamado benefício “AUTOvoucher”.