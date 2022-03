PS homenageia Maria Barroso, mulher que é referência e deixou "marca indelével" nos portugueses

A socialista Maria Barroso, que foi mulher do antigo Presidente da República Mário Soares, foi recordada como uma referência na luta pela democracia, que deixou uma "marca indelével" nos portugueses, numa iniciativa organizada pelas Mulheres Socialistas.

No dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a iniciativa decorreu na sede nacional do PS, em Lisboa, e contou com intervenções presenciais e testemunhos em vídeo, entre os quais o do secretário-geral da ONU, António Guterres.

António Guterres classificou Maria de Jesus Barroso como "uma grande senhora", uma das maiores do século XX, e destacou o "contributo tão importante que deu na transição para a democracia" e na luta pelos direitos humanos.

Elza Pais, presidente das Mulheres Socialistas, recordou Maria Barroso como "uma fonte de inspiração" que lutou "sempre, sempre pela liberdade".

"Maria barroso é um exemplo para todos nós e a sua memória prolongar-se-á além deste tempo", salientou.

No Dia Internacional da Mulher, a dirigente socialista manifestou "profunda tristeza" por se assistir hoje a mulheres ucranianas a fugir da guerra, de um conflito que se "julgava não poder ser possível no século XXI e em plena Europa dos direitos".

Também a filha de Maria Barroso, Isabel Soares, (que assistiu à homenagem ao lado do irmão, João Soares) subiu ao palco e recordou a mãe, que morreu em 2015, como "um exemplo e um símbolo para todos".

Nas suas palavras, a fundadora do PS foi uma "mulher de fortes convicções e de causas" e um "exemplo de coragem e luta pela democracia antes e depois do 25 de Abril".

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, assinalou os vários papéis que Maria Barroso desempenhou ao longo da vida - "combatente antifascista, fundadora do PS, deputada, atriz, professora, mãe, dirigente associativa, presidente da Cruz Vermelha e da Fundação Pró-Dignitate" - e considerou que foi "uma mulher singular e exemplar" com uma "especial sensibilidade".

"A sua marca humanista no modo como encarou a vida e as funções de natureza institucional que lhe foram confiadas deixaram uma marca indelével no espírito e no coração dos portugueses", salientou José Luís Carneiro, que classificou Maria Barroso como "uma referência ética, uma referência cívica e uma referência política".

Participaram também na homenagem os historiadores Fernanda Rollo e António Reis e a jornalista Fátima Campos Ferreira, que recordaram o percurso e momentos da vida de Maria Barroso. Estava prevista ainda uma intervenção de Manuel Alegre, que não pôde estar presente por motivos de saúde.

Maria de Jesus Barroso nasceu em 1925 e morreu em 2015, aos 90 anos.