Rui Tavares destaca "persistência" do Livre e prevê campos "cheios de papoilas"

O historiador Rui Tavares destacou hoje a capacidade de persistência do Livre, que recentemente regressou à Assembleia da República, insistindo na convergência à esquerda e prevendo "campos cheios de papoilas", símbolo do partido.

"Alguns de nós falaram de que tínhamos visto as primeiras papoilas a aparecer ainda neste Inverno, aquelas mais teimosas, mais persistentes, aquelas mais precursoras. Nós sabemos que vinda esta primavera os campos do nosso país se vão encher de papoilas", declarou o fundador do partido Rui Tavares, no discurso de encerramento do XII Congresso do Livre.

Perante uma plateia cheia, numa das salas do Convento de São Francisco, em Coimbra, Rui Tavares elogiou o trabalho dos órgãos nacionais cessantes, que conseguiram ultrapassar os "períodos mais cheios de peripécias da história do partido", destacando a sua "persistência, integridade e entreajuda extraordinária".

"É a primeira vez que um partido à esquerda, fundado já no novo milénio, e que não tem raízes nos anos 70, chega à Assembleia da República e não só uma, mas duas vezes, muito obrigado por tudo o que fizeram", acrescentou.

Rui Tavares foi recentemente eleito deputado para a Assembleia da República, marcando o regresso do partido ao parlamento, depois do processo de retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira, que levou à perda de representação parlamentar em 2020.

Com representantes do PS, BE, PCP, PAN e PEV a ouvir o seu discurso, Tavares mostrou vontade de ver o partido crescer de dentro "para fora, em convergência com os partidos da esquerda, do progressismo e da ecologia e também em abrangência com toda a sociedade civil".

No seu discurso, Rui Tavares voltou a destacar aquela que será a primeira proposta do partido quando tomar posse na Assembleia da República, sobre a pobreza energética no país.

"É um tema que não nos preocupa só a nós, que preocupa também outros partidos que vão estar na metade esquerda do parlamento connosco. É altura de dar passos decisivos para que toda a gente que tem menos disponibilidade financeira possa viver em conforto e em dignidade nas suas casas", defendeu.