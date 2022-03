Jerónimo de Sousa: “A opção de classe do PCP é oposta à das forças políticas que governam a Rússia capitalista"

O líder do Partido Comunista frisou esta tarde, no comício de encerramento das comemorações do centenário do Partido Comunista, em Lisboa, que o partido “não apoia a guerra”. “Isso é uma vergonhosa calúnia”, disse Jerónimo de Sousa.

“O PCP não tem nada a ver com o governo russo e o seu presidente. A opção de classe do PCP é oposta à das forças políticas que governam a Rússia capitalista e dos seus grupos económicos”, disse Jerónimo de Sousa, na arena do Campo Pequeno, em Lisboa, que esta tarde se encheu de militantes com cartazes onde se lia “sim a paz, não à guerra”, “pela paz”.