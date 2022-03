Antigo dirigente acusa PCP de incapacidade para analisar "perversões" dos países socialistas

O antigo dirigente comunista Domingos Lopes aponta ao PCP uma incapacidade em "analisar criticamente" as "perversões" ocorridas na extinta URSS e outros países socialistas, num livro em que apresenta ideias para contrariar um definhamento que diz ser auto-inflingido.

No livro intitulado "100 anos do PCP: Do Sol da Terra ao Congresso de Loures - Resgatar e reconfigurar o ideal comunista", Domingos Lopes sustenta que há "uma incapacidade do PCP, no plano político-ideológico, em analisar criticamente o que se passou na URSS e nos outros países socialistas, levando-os a desprezar as perversões e os crimes cometidos em nome do ideal socialista".

Até hoje, "não houve qualquer reexame", critica o ex-dirigente do PCP no livro, editado pela Guerra e Paz, e que será apresentado na terça-feira, em Lisboa.

Ao longo de dez capítulos, o autor, que trabalhou no gabinete de Álvaro Cunhal até ao VI Governo provisório quando o histórico secretário-geral do PCP foi ministro sem pasta, defende que o modo como o partido encarou a antiga União Soviética, os países socialistas e até os apelidados países progressistas, como, por exemplo, Angola ou Moçambique, deixou o PCP "incapaz de lidar com os problemas que aconteciam".

"Qualquer problema que surgia nos países socialistas era obra dos inimigos internos e internacionais", prossegue Domingos Lopes, completando que o PCP continuava a apoiar estes países "fossem quais fossem as asneiras e até as perversões que cometessem".

O antigo militante do PCP, que abandonou o partido em setembro de 2009 depois de mais de 40 anos de militância, revela que "quando algum membro do partido manifestava dúvidas ou discordâncias, era tido como um camarada pouco seguro, que poderia estar a alinhar nas campanhas contra o socialismo", e que esta postura "desarmou o partido" em vários domínios.