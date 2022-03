Ucrânia: Deputados de PS e PSD propõem extinção do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia

Além dos dez subscritores desta proposta de deliberação, hoje enviada à agência Lusa, são também membros do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia o deputado e presidente do Chega, André Ventura, e o deputado do PCP Duarte Alves.

Para apreciar esta proposta, de "valor formal e simbólico", num momento em que a Assembleia da República se encontra dissolvida e a atual legislatura prestes a terminar, deverá realizar-se na próxima terça-feira uma reunião a título excecional deste organismo. Constituído em fevereiro de 2020, o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia tem como presidente o deputado do PS João Paulo Correia e como vice-presidentes Carlos Eduardo Reis, do PSD, e Duarte Alves, do PCP.

A proposta para que seja extinto tem data de sexta-feira e é assinada por Jamila Madeira, João Paulo Correia, Maria Graça Reis, Tiago Barbosa Ribeiro e Tiago Estevão Martins, do PS, e por Carlos Eduardo Reis, Lina Lopes, Pedro Rodrigues, Rui Cristina e Rui Silva, do PSD. No texto, os subscritores qualificam a ofensiva militar lançada pela Federação Russa na madrugada de 24 de fevereiro como "uma agressão intolerável à soberania e integridade territorial da Ucrânia" e "uma clara violação do direito internacional". "A ofensiva militar da Rússia na Ucrânia merece a mais veemente condenação. O povo ucraniano e populações afetadas pela guerra merecem total solidariedade. A Rússia deve retirar de imediato as suas forças militares da Ucrânia, cessando qualquer violência sobre o povo ucraniano", defendem. Os deputados referem que "a atividade do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia cessou por completo no momento da dissolução da Assembleia da República", mas consideram que "persiste a dúvida regimental e regulamentar se essa condição determina a extinção oficial do grupo". "Nesse sentido, atento o valor formal e simbólico dessa decisão, no quadro da atual situação internacional, os deputados abaixo-assinados propõem a extinção do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia e o congelamento das demais relações bilaterais com a Duma e os seus parlamentares", lê-se no texto.